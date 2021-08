Nainggolan: «In Belgio perché mi hanno voluto, qua progetto interessante»

Radja Nainggolan alla fine non andrà al Cagliari. Il centrocampista belga, svincolatosi dall’Inter pochi giorni fa, torna in Belgio dove firmerà con l’Anversa. Le parole di Nainggolan all’arrivo in Belgio raccolte da Sporza.be

RITORNO A CASA – Nainggolan afferma di aver scelto l’Anversa perché convinto dal progetto: «E’ bello tornare. Ho scelto l’Anversa perché il presidente mi ha voluto e posso tornare in città. E’ un progetto interessante. Potevo tornare al Beerschot? Sono cresciuto al Beerschot e sarò sempre grato al club, ma in una carriera a volte devi fare3 delle scelte. Non è una scelta contro i tifosi del Beerschot, è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e ora sono felice di essere tornato ad Anversa. Qui è un bel progetto, ho piena fiducia».

fonte: sporza.be