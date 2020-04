Nagatomo: “Coronavirus, ho perso una persona cara: non uscite”

Condividi questo articolo

Yuto Nagatomo, ex terzino dell’Inter, ha mandato un messaggio su Twitter sull’emergenza Coronavirus che sta colpendo il mondo intero. Il messaggio del giapponese è semplice e chiaro: bisogna restare a casa

NON USCITE – Il mondo intero sta facendo i conti con l’emergenza Coronavirus. Anche dal mondo del calcio continuano ad arrivare messaggi per cercare di superare al più presto questa difficile situazione. Yuto Nagatomo, ex terzino dell’Inter, ha scritto un chiaro post su Twitter per sensibilizzare i propri follower: “Per favore, astenetevi dall’uscire! È davvero l’ultima possibilità di controllare la diffusione dell’infezione! Sono addolorato dopo aver perso una persona cara”.