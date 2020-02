Mughini scatenato: “Juventus brutta e meschina, Ã¨ l’anticalcio”

Mughini scatenato: “Juventus brutta e meschina, è l’anticalcio”

Giampiero Mughini, giornalista di nota fede bianconera, è intervenuto su “Tutti Convocati” per Radio 24 esprimendo un giudizio molto duro sulla Juventus dopo la sconfitta di ieri contro il Lione. E domenica i bianconeri saranno chiamati alla sfida contro l’Inter

UNA JUVENTUS MESCHINA – Mughini spara a zero sulla Juventus, pur difendendo l’operato del tecnico Maurizio Sarri: «Il possesso palla è una puttanata, una Juventus così brutta e meschina non la ricordo da tempo, siamo l’anticalcio. Ora molti vorrebbero Sarri appeso per i piedi a Piazzale Loreto, ma che colpa ha? Sarri non gli dice di fare solo passaggi orizzontali, parliamo dei giocatori. In luogo di Chiellini non è venuto cretinetti alfonso, ma un giocatore che era cercato da tutte le big. A centrocampo Pjanic sta diventando il peggior Pjanic degli ultimi 15 anni. Rabiot? Forse è il fatello gemello, lo seguivamo da anni e lo seguiva Paratici. Non è che Dante Alighieri diventa un cretino dall’oggi al domani, Paratici tra i direttori tecnici è Dante Alighieri. Non vedo nulla di male nell’innamoramento per Sarri, non capisco che c’entra Sarri col fatto che uno sbagli il passaggio orizzontale a due metri. L’allenatore influisce al 15% se va bene, può solo cambiare il carattere di una squadra».