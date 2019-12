Mourinho: “Tottenham KO? Chelsea versione Conte! Marcos Alonso…”

Mourinho ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del suo Tottenham contro il Chelsea di Lampard. Lo Special One ha spiegato che a suo avviso i Blues hanno sfruttato una certezza consolidata sotto la gestione dell’attuale allenatore dell’Inter Conte

PASSATO INTER CITA PRESENTE E FUTURO INTER – L’analisi di José Mourinho dopo Tottenham-Chelsea 0-2: «Sono stati migliori di noi nel primo tempo, per me non è difficile ammetterlo. Hanno giocato in un sistema nel quale si trovano molto bene, avendolo usato per due anni con Antonio Conte. In questo sistema molti dei loro giocatori si trovano bene: Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, N’Golo Kanté e Willian. Nel primo tempo ci hanno creato problemi, non con chiare occasioni da gol ma sotto l’aspetto del controllo del gioco».