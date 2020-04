Mourinho sorpreso al parco con tre giocatori del Tottenham – CdS

Altra grana per José Mourinho, che dopo il bel gesto nei confronti delle persone anziane, aiutando loro a portare cibo e medicine, si fa sorprendere al parco con ben tre giocatori del Tottenham. Poi le scuse dell’ex tecnico dell’Inter.

IL CASO – José Mourinho, oggi tecnico del Tottenham, è stato sorpreso al parco di Hadley Common, a Barnet, Nord di Londra, ad allenarsi con alcuni componenti del club. Il tecnico portoghese ha lavorato in particolare con il centrocampista francese Tanguy Ndombelé per un’ora: stretching, jogging, sprint. Poi però, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, si sarebbero aggiunti altri due giocatori: Davinson Sanchez e Sessegnon, vicini di casa. Secondo alcune persone l’incontro sarebbe stato fortuito, anche se comunque registrato da alcuni testimoni attraverso l’uso dei telefonini.

LE SCUSE – José Mourinho non si fa attendere, immediate le scuse del tecnico portoghese: «Accetto che le mie azioni non fossero in linea con il protocollo del governo. Riconosco che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e seguire i consigli del governo per sostenere gli eroi del servizio sanitario nazionale».

Fonte: Corriere dello Sport.