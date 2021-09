Mourinho sa solo vincere! La Roma batte anche il CSKA Sofia in goleada

Roma-CSKA Sofia, match di Europa Conference League, è andato in scena questa sera allo Stadio Olimpico. La sfida si è chiusa sul punteggio di 5-1 per gli uomini di Mourinho.

VITTORIA NETTA – La Roma di José Mourinho sa solo vincere. Dopo le cinque vittorie nelle prime cinque uscite stagionali, i giallorossi si sono ripetuti anche questa sera contro il CSKA Sofia. A passare in vantaggio sono proprio i bulgari con l’irlandese Graham Carey al 10′. La Roma pareggia al 25′ con Lorenzo Pellegrini. Al 38′ arriva il vantaggio con Stephan El Shaarawy, che chiude il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa, uno scatenato Pellegrini trova la doppietta personale al 62′. Il CSKA Sofia rimane in dieci uomini per l’espulsione di Yanic Wildschut all’80’. Il poker lo serve Gianluca Mancini all’82’ e Tammy Abraham chiude i conti con la quinta rete all’84’. Il match si conclude sul punteggio di 5-1 per i capitolini. La Roma sale così a tre punti in classifica.