Mourinho, punteggio tennistico in Norvegia… Ma al contrario! Lazio pari in casa

Terminano le due sfide europee che hanno visto la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri impegnate rispettivamente contro i norvegesi del Bodo-Glimt e i francesi dell’Olympique Marsiglia. Sconfitta pesante per i giallorossi, mentre i biancocelesti pareggiano in casa.

MANITA AL CONTRARIO – Cinque gol. Tante sono le reti subite dalla Roma di José Mourinho che cade pesantemente in trasferta contro i norvegesi del Bodo-Glimt. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, che prima sbloccano con Botheim all’8′ e successivamente raddoppiano al 20′ con Berg. I giallorossi provano a reagire e accorciano le distanze poco dopo, quando al 28′ Carles Perez trova la rete del 2-1. Una rete però illusoria, perché di lì in poi i norvegesi dilagano: 3-1 firmato Botheim, a cui seguono le reti di Solbakken e Pellegrino, prima della tripletta di Botheim. 6-1, punteggio tennistico e figuraccia internazionale per gli uomini di José Mourinho.

RETI INVIOLATE – Niente gol invece nella sfida tra Lazio e Olympique Marsiglia, dove è apparso anche uno striscione in sostegno di Felipe Anderson dopo le polemiche della sfida contro l’Inter (vedi articolo). Partita che vede più tiri verso la porta da parte dei biancocelesti, ma non si sblocca il risultato nell’arco dei 90 minuti. O meglio, il gol arriverebbe al 59′, ma l’arbitro annulla il sigillo di Ciro Immobile dopo un check al VAR. Immobile che, qualche minuto dopo, colpisce anche una traversa. Nulla da fare però per i biancocelesti, che devono accontentarsi di un punto.