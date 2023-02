Mourinho furioso: «Serra non è onesto, agirò per vie legali! Inaccettabile»

Mourinho furioso nel post partita di Cremonese-Roma. Meno per la sconfitta clamorosa dei giallorossi, ma più per il rosso rimediato. Ce l’ha con il quarto uomo Serra

FURIOSO − È un José Mourinho su tutte le furie quello in conferenza alla fine di Cremonese-Roma: «Serra? Non sono pazzo. Bisogna sapere adesso se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Piccinini ha dato il rosso a me perché il quarto uomo gliel’ha detto. Ma il quarto uomo non ha l’onestà di dirgli anche cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione. Voglio capire se esiste l’audio di quello che lui mi ha detto. Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino, la prossima giochiamo con la Juventus e mi voleva fuori. Ma per la prima volta nella mia carriera ha parlato con me in modo inaccettabile. Dopo la partita ho parlato con l’arbitro, Piccinini era il quarto uomo in una partita dove ero stato espulso. Io avevo chiesto tante scuse all’arbitro in quell’occasione, ora mi ha visto entrare nello spogliatoio dicendo di essere onesto dicendo quello che è successo. Ha problemi di memoria».