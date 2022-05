Mourinho: «Finale con la Roma la più importante per me, obiettivo vincere!»

Mourinho si prepara a un’altra finale europea in carriera, questa volta con la Roma. Il 25 maggio i giallorossi sfideranno il Feyenoord a Tirana, per la finale di UEFA Europa Conference League 2021-2022. Le parole del tecnico portoghese su Sky Sport.

IN FINALE – José Mourinho parla della finale di UEFA Conference League tra Roma e Feyenoord: «La storia e il prestigio della competizione è diverso dalle altre, però questa per me è la più importante di tutte perché le altre le ho già giocate. Questa la dobbiamo ancora giocare e dobbiamo vincere. Abbiamo iniziato ad agosto, abbiamo viaggiato tanto e giocato quindici partite. Le trasferte tutte molto difficili. Se poi alla fine vinci e fai la storia, arrivi alla fine e sei felice».