Mourinho fermato dal Norwich: Eriksen gol, Kane evita il KO al Tottenham

Mourinho chiude il 2019 con un pareggio sul campo del Norwich, squadra all’ultimo posto in Premier League. Il Tottenham è stato fermato sul 2-2

OCCASIONE SPRECATA – José Mourinho chiude l’anno con un pareggio in casa dell’ultima in classifica e spreca un’occasione per avvicinarsi ulteriormente al piazzamento Champions League. Norwich-Tottenham è terminata 2-2, con gli Spurs costretti a inseguire per due volte i padroni di casa. Vantaggio firmato Mario Vrancic al 18′, scattato sul filo del fuorigioco e libero di battere Paulo Gazzaniga in area di rigore. Ci pensa Christian Eriksen, sulla bocca di tutti perché prossimo allo svincolo nel mese di giugno, a pareggiare i conti con una splendida punizione nella ripresa. Cinque minuti più tardi però clamoroso autogol di Serge Aurier, col pallone che gli carambola addosso finendo beffardo alle spalle del portiere. Il 2-1 dura fino all’83’, quando Harry Kane si procura e trasforma il calcio di rigore del definitivo 2-2. Inutili i sette minuti di recupero, Mourinho ottiene il primo pareggio da allenatore del Tottenham nell’ultima partita del suo 2019. Chelsea avanti di due punti, Wolverhampton agganciato. Entrambe le squadre hanno però una partita in meno. Norwich che resta ultimo a -6 dal West Ham quartultimo (che ha una gara in meno) nonostante il risultato comunque positivo.