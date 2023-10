Mourinho: «Espulso, non so il motivo. Monza contro l’arbitro»

José Mourinho parla su Sky Sport dopo l’espulsione in Roma-Monza e la vittoria in extremis firmata El Shaarawy. L’allenatore non sa il motivo della punizione, salterà l’Inter.

ESPULSO – Mourinho parla: «Loro non meritavano di perdere la partita, sono molto felice perché ho sentito sempre la mia squadra in difficoltà. Fisicamente c’era gente in sofferenza, hanno viaggiato tanto Paredes e gli africani. Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato. Palladino bravo, ci ha messo in difficoltà. Abbiamo vinto per il cuore. Senza Dybala e Pellegrini ci manca una connessione con gli attaccanti. Aouar non può farlo, con due attaccanti puri e non un creativo è difficile arrivare davanti. Sono stato espulso, non so il motivo. Ho fatto un gesto contro la panchina, nessuna parola offensiva. L’anno scorso abbiamo avuto ottima partita a Monza, dopo gente cruda e senza esperienza hanno avuto parole brutte contro di noi. La panchina loro ha fatto uno show contro l’arbitro».