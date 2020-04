Mourinho e Ndombele si allenano nel parco. Il tecnico: “Mi scuso” – Mirror

Condividi questo articolo

Il Tottenham richiama Mourinho e tre giocatori dopo i video e le foto circolate di un allenamento in un parco pubblico in piena emergenza Coronavirus. Il tecnico portoghese, secondo quanto rivelato dal Mirror, ha ammesso l’errore e si è scusato

SCUSE – Il Tottenham ha richiamato il tecnico Josè Mourinho e Thanguy Ndombele. I due sono stati immortalati mentre svolgevano una seduta di allenamento in un parco pubblico nel nord di Londra senza distanziamento sociale. L’allenatore portoghese si è scusato: «Accetto che le mie azioni non fossero in linea con il protocollo del governo. Dobbiamo solo avere contatti con i membri della nostra stessa famiglia. È fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte e seguiamo i consigli del governo al fine di sostenere i nostri eroi del Servizio Sanitario Nazionale che salvano vite».

POLEMICHE – Anche Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon sono stati immortalati mentre si allenavano senza distanziamento sociale. Un portavoce del Tottenham prova a placare le polemiche: «A tutti i nostri giocatori è stato ricordato di rispettare le distanze sociali quando si esercitano all’aperto».

Fonte: mirror.co.uk