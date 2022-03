Mourinho di parola, fa tutto Sergio Oliveira: gol ed espulsione, Vitesse KO!

Mourinho in fin dei conti può dirsi soddisfatto del risultato, seppur minimo. La trasferta olandese, chiusa in inferiorità numerica, si conclude con una vittoria. Sergio Oliveira protagonista assoluto nello 0-1 di Vitesse-Roma in Conference League, nel bene e nel male

TRASFERTA VINCENTE – Ad Arnhem (Olanda) la Roma di José Mourinho prova a prenotare il passaggio del turno. Lo 0-1 in casa del Vitesse nell’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Europa Conference League per il momento può bastare. Prima del ritorno in programma a Roma tra una settimana. L’ex allenatore dell’Inter aveva chiesto una vittoria ai suoi, perché punta a vincere la nuova competizione UEFA alla sua prima edizione. E la vittoria è arrivata. Decisivo al 46′ del primo tempo il gol di Sergio Oliveira, poi espulso nella ripresa per una doppia ammonizione rimediata nel giro di 7′ (tra il 70′ e il 79′). Il centrocampista portoghese salterà per squalifica Roma-Vitesse, così come il compagno Gianluca Mancini, ammonito e diffidato. Basterà a Mourinho per qualificarsi ai quarti di Conference League?-