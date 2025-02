Mourinho choc: stangata dalla federazione turca. Lunga squalifica

José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha beccato una lunga e clamorosa squalifica per comportamento in appropriato e insulti razzisti.

STANGATA – José Mourinho al centro dell’attenzione mediatica. Durante l’ultimo incontro tra Fenerbahce e Galatasaray, il tecnico portoghese avrebbe pronunciato frasi considerate razziste nei confronti di un giocatore avversario. L’accusa è stata formalizzata dal Galatasaray, che ha presentato una denuncia ufficiale alla federazione calcistica turca. La federazione turca ha deciso sull’ex tecnico dell’Inter: squalifica per quattro giornate per comportamento antisportivo e insulti nei confronti del Galatasaray. Il Fenerbahce ha prontamente difeso il suo allenatore, sottolineando come le accuse siano infondate e frutto di un malinteso. In un comunicato ufficiale, il club ha espresso piena fiducia in Mourinho, definendolo un professionista esemplare che ha sempre rispettato avversari e colleghi.

Clamoroso Mourinho, quattro giornate di squalifica nella lotta per il titolo

LOTTA PER LO SCUDETTO TURCO – La mancanza di Mou in panchina potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del Fenerbahce, che attualmente lotta per il titolo. Mancano ancora diverse giornate alla fine del campionato, tredici, e la squadra di Mourinho si trova a meno sei dalla vetta occupata proprio dagli acerrimi rivali del Galatasaray. Nella squadra di Mou gioca anche un altro dell’Inter, ossia l’attaccante bosniaco Edin Dzeko.