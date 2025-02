Mourinho, caos in Turchia! Accuse di razzismo dal Galatasaray

José Mourinho non sta vivendo un momento facilissimo in Turchia. Il portoghese allena il Fenerbahce e ha pareggiato nel pomeriggio per 0-0 nello scontro diretto con il Galatasaray. Il club giallorosso ha accusato con un comunicato l’ex Inter.

SITUAZIONE – Il Fenerbahce oggi ha pareggiato per 0-0 contro il Galatasaray in uno scontro diretto del tutto insolito nel panorama europeo. Una partita di un campionato nazionale, ossia quello turco, è stata arbitrata da un direttore di gara non turco, bensì sloveno. Era Vincic. Il motivo erano le polemiche pesanti aizzate dal solito José Mourinho, che ha attaccato per mesi gli arbitri e la lega nazionale per gli episodi dubbi in favore del Galatasaray.

Mourinho, arriva il duro comunicato del Galatasaray!

COMUNICATO – Il Galatasaray, nei suoi organi interni, ha deciso di non accettare più le parole di José Mourinho. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale scrivendo: «Dall’inizio delle sue funzioni manageriali in Turchia, l’allenatore del Fenerbahçe Jose Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti rivolte al popolo turco. Oggi, il suo discorso si è intensificato oltre i semplici commenti immorali in una retorica inequivocabilmente disumana. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste fatte da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe – un’istituzione che professa di sostenere “valori morali esemplari” – in risposta alla condotta riprovevole mostrata dal suo manager».