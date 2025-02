Mourinho, arriva la difesa di Drogba: «Lo conosco e non è razzista!»

Didier Drogba, ex giocatore del Galatasaray e allenato da José Mourinho, è intervenuto nella vicenda che cattura in questo momento l’attenzione di tutti in Turchia. Le sue parole su X rendono idea del pensiero nei confronti del mister portoghese.

LETTERA – Dopo Fenerbahce-Galatasaray, arbitrata per la prima volta nella storia da un direttore di gara straniero, José Mourinho è stato accusato di razzismo dal club avversario. Le parole utilizzate nel comunicato dai giallorossi non sono andate in secondo piano, in Turchia questo tema cattura notevolmente l’attenzione. Nel dibattito ha fatto capolino anche Didier Drogba. L’ivoriano, che ha giocato sia per il Galatasaray che per Mourinho, ha scritto su X: «Caro Galatasaray, sapete quanto ero orgoglioso di indossare la maglia gialla e rossa e quanto amo il club più titolato della Turchia! Sappiamo tutti quanto possano essere accese e appassionate le rivalità, e io ho avuto la fortuna di viverle. Ho visto i commenti recenti su José Mourinho. Credetemi quando vi dico che conosco José da 25 anni e che non è un razzista, e la storia (passata e recente) lo dimostra. Concentriamoci sui nostri giochi, sosteniamo i nostri brillanti leoni e vinciamo il campionato per avvicinarci al nostro cinquantesimo. Come può mio “papà” essere razzista. Forza ragazzi»