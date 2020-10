Moses, nuova avventura all’orizzonte: vicino un trasferimento in prestito

Victor Moses Inter

Nel corso degli ultimi giorni di calciomercato, si è parlato di un possibile ritorno di Victor Moses all’Inter ma il trasferimento non si è realizzato

OPERAZIONE – Ora però per Victor Moses potrebbe concretizzarsi una nuova esperienza, sempre in prestito. Stando a Goal.com, l’esterno inglese di proprietà del Chelsea sarebbe vicino al passaggio allo Spartak Mosca. Il ritorno del giocatore dei Blues all’Inter era sfumato negli ultimi giorni di calciomercato estivo per il mancato accordo per Radja Nainggolan al Cagliari.