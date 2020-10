Moses lascia il Chelsea: la nuova squadra dell’ex Inter

Condividi questo articolo

Moses Inter

Victor Moses, ex esterno dell’Inter che è stato vicinissimo al ritorno in nerazzurro negli ultimi giorni del mercato appena concluso, lascerà il Chelsea. Andrà in Russia per indossare la maglia dello Spartak Mosca

Victor Moses è stato vicinissimo al ritorno all’Inter dove ha giocato la seconda parte della scorsa stagione. L’esterno nigeriano, che era tornato al Chelsea dopo la scadenza del suo prestito, era stato cercato dai nerazzurri negli ultimi giorni del mercato da poco concluso. L’affare non si è concretizzato, ma il giocatore è comunque vicinissimo a lasciare il Chelsea. Si trasferirà allo Spartak Mosca, nei prossimi giorni dovrebbe sostenere le visite mediche. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.