Morto Ventrone, preparatore del Tottenham di Conte: aveva 62 anni

Lutto nel mondo del calcio. Scomparso Giampiero Ventrone, preparatore atletico del Tottenham di Antonio Conte

LUTTO – Scomparso prematuramente Giampiero Ventrone, preparatore atletico del Tottenham di Antonio Conte. Il 62enne è stato colpito da una leucemia fulminante. Soprannominato “Marine”, per il suo passato nell’esercito e per il suo modo di preparare atleticamente i calciatori, Ventrone in passato aveva legato il suo nome alla Juventus in cui lavorò dal 1994 al 2004.