Morto Fiorita, fisioterapista del Lecce: rinviata la partita con l’Atalanta

La Serie A si ferma davanti al dolore: la sfida tra Atalanta e Lecce, prevista per venerdì 25 aprile come apertura della trentaquattresima giornata, è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata in seguito alla tragica e improvvisa scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino.

LA NOTA DEL CLUB – “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.

Atalanta-Lecce rinviata, lutto per i salentini

NON SI GIOCA – La Lega Serie A, in accordo con l’Atalanta e su richiesta del Lecce, ha stabilito il rinvio della gara, dimostrando grande sensibilità in un momento di profondo lutto. La nuova data dell’incontro sarà definita nei prossimi giorni. Nel calcio, spesso abituato a ritmi frenetici e tensioni sportive, momenti come questi ricordano la dimensione più umana dello sport. Graziano Fiorita non era solo un professionista apprezzato, ma anche una figura amata da giocatori, tecnici e tifosi. Oggi il calcio italiano si stringe attorno al Lecce