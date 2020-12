Moriero torna ad allenare: alla Dinamo Tirana. L’ex Inter va per un italiano

Francesco Moriero

Moriero, ex centrocampista dell’Inter dal 1997 al 2000, torna ad allenare. Nella giornata di oggi è stato annunciato come nuovo tecnico della Dinamo Tirana, in Albania. Come vice avrà Miccoli e sostituisce un altro italiano.

CAMBIO IN PANCHINA – La Dinamo Tirana ha nominato Francesco Moriero nuovo allenatore. L’ex Inter, che sarà presentato il prossimo 3 gennaio, avrà come suo vice Fabrizio Miccoli. L’ultima sua esperienza in panchina era, all’inizio della scorsa stagione, con la Cavese. La società della capitale è capolista della seconda serie albanese, con venti punti in otto giornate (sei vittorie, due pareggi e zero sconfitte), tornerà a giocare il 16 gennaio. Moriero subentra a un altro italiano, l’ex attaccante Fabrizio Cammarata.