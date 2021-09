Moratti cuore d’oro, verserà il suo stipendio ai dipendenti Saras – TS

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, secondo quanto riportato da TuttoSport oggi in edicola, verserà il suo stipendio annuo ai dipendenti Saras in cassa integrazione.

LETTERA AGLI OPERAI – Moratti in una lettera inviata agli operai dell’azienda petrolifera Saras della sede di Sarroch (provincia di Cagliari), ha annunciato la rinuncia al proprio stipendio di 1,5 milioni di euro. Di seguito la lettera dell’ex numero uno dell’Inter, riportato dal quotidiano di Torino: «Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento del periodo difficile. Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione».

Fonte: TuttoSport