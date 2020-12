Morata, la Juventus ottiene un favore: la decisione sulla squalifica

Alvaro Morata Crotone-Juventus

Alvaro Morata, squalificato per due giornate dopo la sua espulsione in Benevento-Juventus, ottiene uno sconto: accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società bianconera

Dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale arriva un favore alla Juventus, che potrà riavere Alvaro Morata a disposizione già dalla prossima sfida di campionato contro il Genoa. L’attaccante spagnolo era stato infatti squalificato per due giornate dopo la sua espulsione per proteste al termine di Benevento-Juventus, la Corte però ha comunicato poco fa di aver accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Juventus riducendo quindi la squalifica a una giornata con un’ammenda di 8000 euro. Avendo già scontato una giornata di squalifica nell’ultimo turno di campionato che ha visto la Juventus battere il Torino, Morata torna a disposizione per la prossima trasferta dei bianconeri sul campo del Genoa.