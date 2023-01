Monza corsaro a Torino! Juventus battuta e sorpasso. Tegola Milik

Juventus battuta in casa dal Monza. Gli uomini di Palladino si impongono all’Allianz Stadium per 0-2 con le reti d Ciurria e Mota

SORPASSO – Dopo il pareggio con l’Atalanta per la Juventus arriva una brutta sconfitta casalinga contro il Monza. La squadra di Palladino confeziona la vittoria nel primo tempo: al 10′ passa in vantaggio con la rete di Caprari, annullata poi per fuorigioco dello stesso attaccante. Dopo due belle sortite della Juventus, è il Monza ad aprire le marcature: al 18′ Machin imbuca per Ciurria che batte Szczesny sul primo palo. Sul finire del primo tempo il raddoppio degli ospiti con Dany Mota, che salta Szczesny e segna dopo uno splendido assist di Carlos Augusto. Nella ripresa la Juventus ci prova ma un grande Di Gregorio nega ai padroni di casa ogni velleità di rimonta. Al 78′ la Juventus trova l’1-2 ma la rete di Bremer viene annullata per evidente fuorigioco. Nel finale, i bianconeri rimangono in 10 per infortunio muscolare di Milik, con Allegri rimasto senza cambi

CLASSIFICA – Con questo successo il Monza si porta all’undicesimo posto con 25 punti in classifica, scavalcando la stessa Juventus ferma a 23 punti ed al tredicesimo posto.