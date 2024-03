Montero non restituisce palla e la sua Juventus Primavera segna! In grande stile

Discutibile quanto successo ieri in occasione di Juventus-Sassuolo, gara del Campionato Primavera, dove l’ex giocatore oggi allenatore Paolo Montero non ha voluto che i suoi giocatori restituissero palla dopo l’infortunio di un giocatore avversario, trovando anche il gol.

GRANDE STILE – Pessimo esempio, soprattutto se parliamo di campionato Primavera e calciatori di domani. Quanto successo in occasione di Juventus-Sassuolo Primavera non va ignorato, anzi. La partita poi persa dai bianconeri è stata – purtroppo – contraddistinta da un episodio spiacevole. Soprattutto se a dare l’esempio (se così possiamo chiamarlo) è Paolo Montero, ex giocatori oggi allenatore proprio dell’Under-19 bianconera. Tutto nasce da un’azione offensiva della Juventus, sotto già di due gol all’80’, e un difensore del Sassuolo che si accascia a terra dolorante a seguito di uno scontro di gioco. Subito dopo il Sassuolo ha calciato il pallone fuori dal rettangolo di gioco per permettere allo staff medico di intervenire, ed eventualmente procedere col cambio. Su indicazione dell’ex difensore Montero, i bianconeri hanno continuato a giocare senza restituire giustamente ila palla. Dalla panchina arriva appunto un: «Francè no dargliela! Non gliela dare», riferendosi a un suo giocatore.

Montero e l’esempio da NON seguire, tra i giovani

La Juventus Primavera esegue perfettamente gli ordini del proprio allenatore che di certo non avrà dato l’esempio, né ai suoi né agli avversari. Non a caso, anche il portiere avversario capisce anticipatamente le intenzioni del tecnico bianconero, e urla: «È nostra mister!». Ma il tutto viene perfettamente ignorato, con la Juventus che procede non restituendo il pallone e trovando addirittura il gol che gli permette di accorciare le distanze all’81’. Questo però non basta ai bianconeri per trovare il gol del pareggio, perdendo ugualmente la partita grazie alla doppietta di Gabriele Vedovati. Montero porta a casa la sconfitta, l’undicesima in questo campionato confermando la dodicesima posizione in classifica, e una pessima figura.