Moggi, premio alla carriera agli ‘Italian Sport Awards’! L’imbarazzo del Coni

Ebbene sì, Luciano Moggi sarà insignito del premio alla carriera lunedì 19 dicembre a Salerno in virtù dell’Italian Sport Awards. Evento patrocinato anche dal Coni, che nelle ultime ore ha però negato seccamente l’accaduto

POLEMICHE − Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus e radiato dal mondo del calcio nel 2018 in merito allo scandalo Calciopoli, riceverà un ‘meritatissimo’ premio alla carriera. L’ex DG bianconero riceverà l’agognato premio a Salerno lunedì 19 dicembre in occasione degli ‘Italian Sport Awards‘. Moggi condividerà questo riconoscimento insieme all’ex presidente del Napoli Maradoniano Corrado Ferlaino e a Franck Ribery. Notizia che ha ovviamente creato un certo scalpore. Anche perché l’evento sarebbe stato patrocinato anche dal Coni, il massimo organismo sportivo italiano. L’ente ha però risposto seccamente a tali illazioni con un duro comunicato. “Il CONI, in relazione ad alcune notizie diffuse impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all’evento Festival del Calcio Italiano–Italian Football Awards 2022. E di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”.