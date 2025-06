Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato

Luka Modrić, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro. Uno dei centrocampisti più talentuosi degli ultimi anni. Il Milan fa sul serio per portarlo a Milano.

SOGNO – Luka Modrić, secondo quanto riportato da AS nel pomeriggio, è entrato nel mirino del Milan che sta seriamente valutando l’acquisto del croato. Il club rossonero, non impegnato in competizioni europee nella prossima stagione, sta cercando un leader esperto per il centrocampo. Il giocatore sarebbe disposto ad accettare un contratto breve, con un ingaggio non esorbitante. Nella stagione 2024/2025 è stato utilizzato con parsimonia gestendo le sue energie al meglio. Stiamo parlando di un giocatore che a 39 anni, nel Real Madrid, ha giocato 1850 minuti nella Liga spagnola e più di 600 minuti in Champions League. In serata anche su Sky Sport si è parlato di un contatto diretto tra le due parti.

Inter, per Modric un interesse mai concretizzato

TENTATIVI – Il passato dell’Inter con Modrić è stato segnato da tentativi di ingaggio. Nel 2018, l’Inter aveva offerto un contratto quadriennale da 10 milioni di euro a stagione al centrocampista croato. Nonostante l’interesse di Luciano Spalletti, Modrić decise di rimanere al Bernabéu, rinnovando il suo contratto con il Real. Anche nel 2020, con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, l’Inter tentò nuovamente di ingaggiare Modrić. Tuttavia, il giocatore, ormai 34enne, preferì proseguire la sua carriera a Madrid. Per l’Inter resta un piccolo rimpianto, ma la consapevolezza che, a volte, il mercato è fatto di occasioni ed opportunità.