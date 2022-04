Mino Raiola in gravi condizioni, rettifica firmata ANSA: «Sta combattendo»

Mino Raiola è in gravissime condizioni ma non è morto, come erroneamente riportato dalla maggior parte dei principali media italiani. Attraverso una breve nota ripresa dall’agenzia ANSA – che riportiamo integralmente – il Dott. Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele: «Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo»

FORZA MINO – Come appreso dalla stessa ANSA attraverso il primario del San Raffaele, le condizioni di Mino Raiola sono molto gravi. Doverosa la rettifica di quanto pubblicato in precedenza, per le quali non possono bastare le scuse. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Raiola, a cui va il più sincero augurio di vincere anche questa battaglia. Forza, Mino!

AGGIORNAMENTO ORE 14:41 – Con un breve messaggio è l’account ufficiale di Raiola a prendere posizione: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, è la seconda volta in quattro mesi che mi uccidono. Sembro anche in grado di resuscitare”.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Questo il tweet pubblicato da uno dei social media manager di Raiola attraverso il suo account ufficiale (@MinoRaiola)