Milito, scintille con un dirigente del Racing: pronte le dimissioni?

Condividi questo articolo

Diego Milito

Milito, scintille nello spogliatoio del Racing Club a seguito della sconfitta maturata in Copa Libertadors dallo stesso club argentino contro il Boca Juniors per 2-0. A farne le spese però, secondo quanto riportato da Olé, il presidente del club, finito in ospedale per un malore.

“SCANDALO” – Milito, disavventura in Argentina proprio alla vigilia di Natale. I quotidiani locali parlano addirittura di “scandalo”, riferendosi a quanto successo a seguito di Boca Juniors-Racing Club in Copa Libertadores. Dopo la partita persa dagli ospiti per 2-0, negli spogliatoi ci sarebbe stato un duro confronto tra Diego Milito e Adrian Fernandez, altro dirigente del club. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da “Olé”, sarebbe entrato in spogliatoio al termine della partita e senza averne la facoltà. Questo sarebbe stato uno dei motivi principali della discussione. Tale era la delusione, che Victor Blanco, presidente del club, sarebbe stato ricoverato per aver raggiunto un picco troppo elevato di stress.