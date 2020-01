Milinkovic-Savic: “Lazio da scudetto? Viviamo di partita in...

Milinkovic-Savic: “Lazio da scudetto? Viviamo di partita in partita”

La Lazio ha vinto contro il Brescia inaugurando il suo 2020 con una vittoria che permette ai capitolini di continuare la loro marcia all’inseguimento della vetta della classifica occupata da Juventus e Inter. Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, intervistato da “Sky Sport”, non vuole però sentir parlare di scudetto

UNA PAROLA A PARTE – Milinkovic-Savic pensa che la parola “scudetto” non debba restare troppo nei pensieri del gruppo laziale: «Scudetto? Deve rimanere una parola a parte, noi ragioniamo partita dopo partita e come abbiamo preparato questa prepareremo le prossime. Contro il Napoli sarà difficile, ma abbiamo tutta la settimana per prepararla».