Il Milan vince il girone di Europa League: Hauge in gol, poi un favore

Jens Petter Hauge Milan

Il Milan batte 0-1 lo Sparta Praga e conclude il girone di Europa League al primo posto. Nella sua partita segna ancora Hauge, poi però è il 3-2 del Celtic sul Lille a valere il sorpasso sui francesi.

AVANTI DA PRIMI – Al Milan continua ad andare tutto bene. Non solo vince, ma sorpassa il Lille e vince il girone di Europa League. Contro lo Sparta Praga finisce 0-1: decide ancora Jens Petter Hauge, al suo secondo gol consecutivo. Il norvegese classe ‘99 al 23’ va via a due avversari con un gran dribbling sulla sinistra, per poi piazzare il pallone sul palo lontano con un destro rasoterra. I rossoneri, già aritmeticamente ai sedicesimi da una settimana, soffrono poco e gestiscono il risultato senza ansie. Anzi, al 77’ Dominik Plechaty si prende il rosso diretto per un duro fallo in scivolata sul rientrante Rafael Leao. In undici contro dieci gli spazi non sono sfruttati a dovere, tanto che al 93’ Ciprian Tatarusanu salva su David Karlsson. E, visto che le stagioni fortunate vedono quasi sempre i risultati a favore, dall’altro campo arriva un regalo. Il disastroso Celtic, ultimo e già eliminato, batte 3-2 il Lille: il Milan sorpassa i francesi e sarà testa di serie lunedì nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League.