Milan, tre tiri e tre gol: vince anche col Celtic in Europa League

Stefano Pioli Milan

La buona stella continua a rimanere attaccata al Milan. Come nel derby ai rossoneri bastano tre azioni per vincere anche nell’esordio in Europa League. A Glasgow finisce 1-3 contro il Celtic.

NON SI FERMANO MAI – Il Milan continua il suo percorso netto: ha sempre vinto in questa stagione. Lo fa nell’esordio della fase a gironi di Europa League, vincendo 1-3 a Glasgow in casa del Celtic. Stefano Pioli fa turnover, rispetto al derby di cinque giorni fa, e sono proprio due novità di formazione a firmare i gol nel primo tempo. Al 14’ cross da destra di Samu Castillejo, buca l’intervento Shane Duffy e Rade Krunic lo punisce di testa. È 0-1, e alla prima azione. Il raddoppio arriva in contropiede, al 42’ Theo Hernandez parte suo solito sulla sinistra e arriva fino al limite, scarica all’indietro per il connazionale Brahim Diaz che entra in area e incrocia con il destro. Nella ripresa il Milan non spinge minimamente, con Pioli che a metà tempo cambia Zlatan Ibrahimovic. Il Celtic ha un sussulto a un quarto d’ora dal termine: corner di Ryan Christie e Sandro Tonali si perde Mohamed Elyounoussi che di testa accorcia. È solo un’illusione: nel secondo minuto di recupero Alexis Saelemaekers serve l’altro subentrato Jens Petter Hauge che salta facilmente Duffy e piazza il suo primo gol in rossonero. Tre tiri in porta e tre gol: è bastato pochissimo per vincere. Milan a tre punti come il Lille, che ha stravinto in casa dello Sparta Praga.