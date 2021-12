Milan, successo contro la Salernitana. In testa in attesa del Napoli

Nel primo anticipo del sabato di Serie A il Milan vince contro la Salernitana per 2-0. I rossoneri di Pioli salgono al primo posto in classifica, in attesa di Napoli-Atalanta

VITTORIA – La quindicesima giornata di Serie A si è aperta col successo del Milan a San Siro contro la Salernitana. Successo netto e match quasi mai in discussione per i rossoneri che trovano il doppio vantaggio già nelle prime battute del match: al 5′ Kessie batte il portiere con un bel mancino ad incrociare su assist di Leao. Al 17′ il raddoppio dei rossoneri: Saelemaekers sfrutta l’assist di Diaz, rientra sul sinistro e batte Belec con un un bel tiro a giro. I rossoneri, col doppio vantaggio, gestiscono e nella ripresa, sfiorano più volte il terzo gol. I rossoneri vincono e si portano, in attesa di Napoli-Atalanta, in vetta alla classifica di Serie A con 38 punti.