Il Milan di Pioli non va oltre un magro 0-0 con il Cagliari già salvo. Adesso i rossoneri dovranno strappare un risultato positivo in casa dell’Atalanta, per essere certi di prendere parte alla prossima Champions League

DRAMMA – Il Milan non riesce a battere il Cagliari e complica la propria corsa Champions League. Lo 0-0 contro i sardi rende necessario un risultato positivo (migliore di quello della Juventus, a Bologna) per conquistare aritmeticamente un posto in Champions League. Nel primo tempo contro i rossoblu, il Milan aveva faticato tantissimo a creare occasioni. Il Cagliari, che aveva conquistato la salvezza dopo il risultato di Benevento-Crotone, offre una partita spensierata e propositiva sin dai primi minuti. Nella ripresa, Donnarumma è provvidenziale sui colpi di testa di Leonardo Pavoletti e Diego Godin, e gli assalti rossoneri nel finale di partita non portano frutto. Adesso, al Milan, servirà un’impresa per evitare di restare fuori dalle prime quattro.