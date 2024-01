Il Milan sfrutta l’uomo in più Radunovic: Cagliari KO in Coppa Italia

Finisce 4-1 Milan-Cagliari. I rossoneri vincono anche grazie alle papere di Radunovic. La squadra di Pioli va ai quarti di finale di Coppa Italia.

UOMO IN PIÙ − A San Siro, va in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Cagliari. In campo tantissime seconde linee sia da una parte che dall’altra. I sardi iniziano con personalità sfiorando subito il gol con Petagna, che stacca di testa su corner, trovando la grande parata di Mirante. Jovic risponde all’ex rossonero: il serbo, imbeccato da Adli, calcia in porta da dentro l’area di rigore, ma Radunovic para bene. Al 29′ si sblocca la partita: Theo Hernandez va dallo stesso Jovic, che controlla in area e col sinistro buca Radunovic. Il Cagliari subisce il colpo e al 42′ va ancora sotto: scorribanda di Theo Hernandez, che va via in slalom, servizio ancora per Jovic, che insacca il 2-0. Ma gravissima papera di Radunovic. Nella ripresa, il canovaccio non cambia e soprattutto è ancora Radunovic a ‘giocare’ col Milan: Traoré si gira in area di rigore, tira debolmente, ma Radunovic sbaglia e subisce il 3-0. Nel finale, arriva prima il gol della bandiera di Azzi e poi il 4-1 di Leao. Milan ai quarti di Coppa Italia. Sfiderà la vincente tra Atalanta e Sassuolo.