Milan ok contro il Lecce: finisce 1-4. Fiorentina-Brescia: solo pari e rossi

Milan ok alla ripresa della Serie A per la squadra di Pioli. Nella partita valida per la 27esima giornata di Serie A, i rossoneri hanno battuto il Lecce in trasferta con il punteggio di 1-4. Decisamente più equilibrata Fiorentina-Brescia: 1-1 e inferiorità numerica per la Viola

FATTORE TRASFERTA – Il Milan conquista i tre punti senza troppi problemi contro il Lecce, soprattutto nella ripresa. I rossoneri passano in vantaggio con Castillejo, ma poi vengono raggiunti da Mancosu. Gli uomini di Pioli, però, tornano subito in vantaggio con Bonaventura e poi dilagano grazie ai gol di Rebic e Leao. Finisce 1-4. Gara combattuta invece Fiorentina-Brescia, in cui ha giocato anche l’obiettivo dell’Inter Tonali (qui i dettagli). Gli ospiti passano a sorpresa in vantaggio con il gol di Donnarumma su rigore, ma al 29esimo pareggia Pezzella. Al 70esimo cambia la partita: espulso Caceres e poco dopo Iachini. Il risultato comunque non cambia: 1-1.

LECCE-MILAN 1-4

FIORENTINA-BRESCIA 1-1