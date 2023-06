Pomeriggio clamoroso in casa Milan. Il futuro dei due dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sarà lontano dai rossoneri secondo quanto riportato da Sky Sport.

ADDIO – Clamoroso quello che sta accadendo in casa Milan. L’incontro di questa mattina tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale non è andato affatto bene. Il budget di mercato non soddisfa l’ex calciatore e attuale dirigente, così come la mancata volontà della proprietà di lasciargli maggiore autonomia. Per questi motivi Frederic Massara e lo stesso Paolo Maldini, secondo quanto riportato da Sky Sport, lasceranno il Milan. La proprietà non è rimasta felice dell’ultimo mercato e ha comunicato ai due dirigenti l’addio.

Fonte: Sky Sport