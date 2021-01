Milan-Juventus, la squadra bianconera parte per Milano

San Siro

Sarebbe scongiurato il rischio rinvio per Milan-Juventus, gara valida per il campionato di Serie A: la squadra bianconera è partita per Milano

MILAN-JUVENTUS – Come riportato da “Sky Sport” tramite il proprio account Twitter, la Juventus di Andrea Pirlo è partita stamani da Torino in direzione Milano per giocare stasera contro il Milan di Stefano Pioli. L’ASL di Torino non ha dunque bloccato la trasferta della squadra bianconera dopo le positività al Covid di Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado.