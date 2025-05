Milan fuori dall’Europa e la Sud urla in sede contro Ibra e dirigenza!

Stagione fallimentare per il Milan, che non giocherà in nessuna competizione europea la prossima stagione. E la Sud è in protesta prima della partita del Monza, proprio davanti la sede. Cori contro tutta la società e la dirigenza: pure per Zlatan Ibrahimovic.

FALLIMENTO – Certo, l’Inter deve smaltire la grande delusione del mancato scudetto, ma ha ancora un traguardo meraviglioso all’orizzonte che è la finale di Champions League contro il Psg. Sull’altra sponda del naviglio, invece, la situazione è decisamente catastrofica. Il Diavolo, oggi nono in classifica, non giocherà nessuna competizione Uefa nella prossima stagione e si accontenterà solamente della supercoppa italiana vinta a Riad. Una stagione fallimentare e disastrosa, con due cambi di allenatore e dopo tanti soldi spesi sul mercato. La Curva Sud del Milan, ossia la tifoseria organizzata rossonera, si è presentata in sede a Casa Milan, prima dell’ultimo match stagionale contro il Monza retrocesso che si terrà a San Siro alle 20.45, per protestare duramente contro tutta la società e la dirigenza.

STRISCIONI – Cominciata la contestazione intorno alle 17, 3000 i tifosi rossoneri presenti. Due gli striscioni srotolati dalla Curva. Il primo recita: “Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia”. Il secondo: “Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando é fallimento sicuro”. Eh sì, appunto anche il Milan futuro. La nascente seconda squadra rossonera ha subito ottenuto la retrocessione in Serie D settimana scorsa.