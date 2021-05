Milan e Juventus vincono: è Champions League! Napoli beffato dal Verona

Con il posticipo odierno si è conclusa la Serie A 2020/21. Dopo l’ultima giornata, a qualificarsi in Champions League – oltre all’Atalanta – sono Milan e Juventus.

ATALANTA-MILAN – I rossoneri riescono ad uscire vittoriosi da Bergamo grazie ai rigori numero 19 e 20 in stagione. Uno al 43′ e il secondo in pieno recupero, entrambi trasformati da Franck Kessie. La vittoria certifica il ritorno in Champions League per i rossoneri.

BOLOGNA-JUVENTUS – I bianconeri vogliono fortemente la qualificazione in Champions League, e infatti il tabellone recita già 0-3 a fine primo tempo. I marcatori sono Federico Chiesa (6′), Alvaro Morata (29′) e Adrien Rabiot (45′). A inizio ripresa l’attaccante spagnolo firma addirittura la doppietta che chiude matematicamente la gara. All’86’ arriva il gol della bandiera di Riccardo Orsolini, che rende meno amaro il passivo.

NAPOLI-VERONA – Dopo un’ora di immobilismo, la gara dello stadio Maradona si infiamma improvvisamente. Al 60′ Amir Rrahmani firma il gol dell’ex che vale l’1-0 per il Napoli. Ma dopo nove minuti Davide Faraoni pareggia, beffando Hysaj e sfruttando l’aiuto del palo. I partenopei rimangono così fuori dalla Champions League, chiudendo al quinto posto.

SASSUOLO-LAZIO – I neroverdi trovano una vittoria importantissima all’ultima giornata. Il terrificante sinistro di Geōrgios Kyriakopoulos dai trenta metri, dopo soli 10′, vale l’1-0. Al raddoppio ci pensa poi Domenico Berardi al 78′, direttamente da calcio di rigore. Nel secondo tempo è tuttavia ancora protagonista il laterale greco del Sassuolo, facendosi espellere per due gialli in undici minuti.

SPEZIA-ROMA – I liguri provano a giocare uno scherzo non indifferente ai giallorossi, andando sul 2-0 già nel primo tempo. Il vantaggio lo firma Daniele Verde al 6′ con un bel mancino, e raddoppia Tommaso Pobega al 38′ sugli sviluppi di un corner. Stephan El Shaarawy accorcia al 52′, e Henrikh Mkhitaryan pareggia all’85’ con un tocco sotto.

TORINO-BENEVENTO – Quella che sarebbe dovuta essere una sfida salvezza all’ultimo sangue rimane una partita dall’esito ininfluente. I campani salutano quindi la Serie A con un pareggio, maturato coi gol di Bremer al 29′ e Tello al 72′.