Milan-Bodo/Glimt: prima spavento, poi Calhanoglu x2. Colombo gol

Milan-Bodo/Glimt non è stata la partita semplice che molti tifosi rossoneri si aspettavano. Senza Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Coronavirus, la squadra di Stefano Pioli passa in svantaggio, ma poi riesce a rimontare con un grande Hakan Calhanoglu. Gol per il giovane Colombo. Di seguito gli eventi salienti del match

VITTORIA DI MISURA – La partita valida per il terzo turno di qualificazione all’Europa League inizia male per il Milan. I rossoneri, infatti, subiscono al 15esimo la rete di Junker. Rapida arriva la risposta di Hakan Calhanoglu, abile a pareggiare immediatamente la partita. Al 32esimo, cambia ancora il punteggio di Milan-Bodo/Glimt: è ancora il turco a ispirare e permettere a Colombo di realizzare il 2-1. Lo stesso Calhanoglu amplia il vantaggio segnando il 3-1. Hauge al 55esimo accorcia con il 3-2. Termina così la partita, decretando il passaggio del turno per i rossoneri.