Milan, battuto il Genoa di Shevchenko. I rossoneri tornano davanti all’Inter

Genoa-Milan, partita del quindicesimo turno di Serie A, si è giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La sfida è terminata sul punteggio di 0-3 per i rossoneri.

SENZA PROBLEMI – Andriy Shevchenko contro il suo passato. Nel turno infrasettimanale di Serie A, il Genoa ospita il Milan. I rossoneri passano in vantaggio al 10′ con una punizione di Zlatan Ibrahimovic che supera un incerto Salvatore Sirigu. Nel primo minuto di recupero della prima frazione di gioco arriva il raddoppio di Junior Messias di testa. Nella ripresa, sempre Messias realizza una doppietta al 61′, questa volta di sinistro. Il Milan vince 0-3, sale a 35 punti e si riporta a +1 sull’Inter (vedi articolo), recuperando 2 punti sul Napoli fermato dal Sassuolo in trasferta (vedi articolo). Il Genoa resta fermo a 10 in zona retrocessione.