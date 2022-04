Milan, anche tifosi contro la società: «Biglietti Fiorentina problema da risolvere!»

I tifosi della Curva Sud del Milan attraverso i propri canali ufficiali (sui social) hanno espresso la loro disapprovazione in merito la gestione dei biglietti venduti per la sfida di San Siro contro la Fiorentina, invitando il club a risolvere il caos legato ai tagliandi venduti per errore (vedi QUI).

PROBLEMA DA RISOLVERE – Anche i tifosi del Milan contro la società per quanto riguarda la gestione della vendita dei biglietti per la sfida di domenica a San Siro e invita il club a risolvere il problema: “La gestione della vendita del settore ospiti di Milan-Fiorentina è solo l’ultimo di una serie di episodi, che in questa stagione hanno visto stadi in cui i biglietti degli ospiti sono stati venduti/comprati dai tifosi di casa. Chiediamo quindi all’AC Milan di farsi portavoce di tutte le società per risolvere al più presto la problematica dei biglietti per le trasferte, portando la questione sul tavolo dell’osservatorio, e allo stesso tempo di trovare una soluzione immediata per porre rimedio a questa spiacevole situazione in vista di domenica, perché ci teniamo a dirlo chiaramente e fermamente, per NOI il settore ospiti è sacro ed è fondamentale in ogni stadio. Per NOI è impensabile non avere a disposizione un settore dal quale sostenere il nostro Milan in trasferta. Uno stadio senza il settore ospiti, senza la tifoseria rivale o senza noi come tifoseria ospitata, è la cosa più lontana e inconcepibile dalla nostra idea di stadio e di calcio, per il nostro essere la Curva Sud Milano”.