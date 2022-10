Milan, altra tegola in vista del Monza: possibile ricaduta per Maignan! – Sky

Il Milan sperava di vedere svuotarsi l’infermeria in vista della partita con il Monza e soprattutto della Champions League ma da Milanello non arrivano buone notizie. Secondo le ultime di Sky Sport, Maignan non tornerà in campo a breve

TEGOLA – Il Milan ultimamente è stato falcidiato dagli infortuni tra i quali quello di Mike Maignan. Il numero uno rossonero ha infatti rimediato in Nazionale un infortunio al polpaccio. Le speranze di rivederlo a breve in campo a inizio settimana sembravano ben nutrite ma secondo gli ultimi aggiornamenti giunti da Milanello il francese dovrà rimandare il suo ritorno. Dopo aver lavorato a parte, per lui si presume una ricaduta sempre allo stesso polpaccio.