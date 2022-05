Mihajlovic, il Bologna annuncia con gioia: «Dimesso in buone condizioni»

Mihajlovic era ricoverato in ospedale per combattere nuovamente la leucemia. Il Bologna, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, annuncia con gioia che il tecnico rossoblù è stato dimesso oggi

BUONE NOTIZIE – Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato per combattere la leucemia. Il tecnico rossoblù è stato finalmente dimesso: “Nella giornata di oggi Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te!”, questo il comunicato del Bologna sul proprio sito ufficiale. E anche noi di Inter-News.it non possiamo che unirci al coro: forza Sinisa!