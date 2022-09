Mihajlovic esonerato dal Bologna! E il sito della società rossoblù va in tilt

Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna. La notizia, che ormai era nell’aria, è stata resa nota da Sky Sport che svela anche la lista dei possibili sostituti. Intanto il sito del club rossoblù va in tilt

FINE DEL RAPPORTO – Sinisa Mihajlovic e il Bologna si separano dopo tre anni insieme. Il club rossoblù ha deciso di esonerare il tecnico serbo dopo un inizio di campionato insufficiente. Mihajlovic sta purtroppo attraversando un momento complicato in seguito alla ricomparsa della sua malattia, motivo per il quale la dirigenza ha preferito comunicare la notizia al tecnico con la massima delicatezza possibile, spiega Sky Sport, recandosi presso la sua abitazione. Intanto il sito ufficiale del Bologna è andato in tilt, segno che la notizia ha sicuramente lasciato il segno.