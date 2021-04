Mihajlovic: «Con la Roma voglio l’atteggiamento visto con l’Inter»

Sinisa Mihajlovic ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna di domani. Il tecnico dei rossoblù è tornato sull’ultima sfida contro l’Inter, persa 1-0 dalla sua squadra con una prestazione però premiata dal tecnico serbo.

STESSO ATTEGGIAMENTO – Mihajlovic vuole vedere domani un Bologna simile a quello visto contro l’Inter la settimana scorsa: «Domani ci sarà una partita difficile. Noi andiamo come sempre a fare la nostra gara. Sappiamo che incontriamo una squadra forte che gioca bene e con giocatori che ci metteranno in difficoltà. Noi abbiamo la nostra mentalità e identità e cercheremo di avere l’atteggiamento mentale giusto come contro l’Inter, dove abbiamo dimostrato che giocando così possiamo vincere contro chiunque».