Messias: «Volevamo lo Scudetto, ora l’obiettivo è il posto in Champions»

Junior Messias ha parlato degli obiettivi dei rossoneri ai microfoni di Sportitalia in occasione del ventennale di Fondazione Milan.

SCUDETTO – Junior Messias ha parlato degli obiettivi del Milan da qui alla fine della stagione: «Abbiamo passato un brutto periodo ma ora ci stiamo riprendendo. Il nostro obiettivo a inizio stagione era vincere lo Scudetto, ora bisogna fare i complimenti al Napoli. Adesso dobbiamo cercare di raggiugere la qualificazione in Champions League. Ora il nostro obiettivo è questo, che è il minimo per un club come questo».