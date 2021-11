Messias regala una speranza al Milan. Agganciato l’Atletico Madrid

Atletico Madrid-Milan, sfida del quinto turno di Champions League, si è disputata al Wanda Metropolitano. Il match si è concluso sul punteggio di 0-1.

DECISIVA L’ULTIMA – Il Milan affronta in trasferta l’Atletico Madrid nella quinta giornata del Gruppo B di Champions League. Nel primo tempo le squadre non riescono a trovare la rete del vantaggio, nonostante alcune buone occasioni create. Nella ripresa il match segue lo stesso copione. Tiemoue Bakayoko ha un’ottima chance al 72′, ma Stefan Savic non si fa superare e salva la porta di Jan Oblak. La svolta arriva all’87’. Franck Kessié riceve palla sulla sinistra, crossa in area e Junior Messias di testa porta in vantaggio i rossoneri. Matheus Cunha ha l’occasione per pareggiare al 90′ ma calcia a lato. La partita termina sul punteggio di 0-1. Il Milan di Stefano Pioli aggancia l’Atletico Madrid a quota 4 punti in classifica e si giocherà tutto all’ultimo turno contro il Liverpool.