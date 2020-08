Messi stratosferico: Napoli eliminato. 3-1 Barcellona, Pulce incontenibile

Messi è accostato all’Inter in ottica mercato nelle ultime settimane. Questa sera l’argentino ha trascinato il Barcellona nella partita di Champions League contro il Napoli. La Pulce ha giocato un primo tempo da marziano: il Napoli viene eliminato

DOMINA IL MARZIANO, AZZURRI A CASA – Forte, troppo forte questo Barcellona per il Napoli. Lionel Messi nel primo tempo è assolutamente incontenibile, ma i blaugrana passano in vantaggio con Lenglet. Poi si scatena la Pulce: prima segna un grande gol per il 2-0, poi gli viene annullato il 3-0. Sul finale di primo tempo, è ancora l’argentino a conquistare il rigore realizzato da Suarez. Insigne dal dischetto accorcia le distanze: finisce 3-1. Azzurri eliminati, passano i blaugrana.